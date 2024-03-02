Команда Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой лидирует по итогам первого соревновательного дня на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Команда Щербаковой набрала 63 балла после пяти видов. На втором месте идет команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой (55 очков), на третьем — команда чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой (53).

В женском одиночном катании соревновалось шесть спортсменок. Первое место в короткой программе заняла Ксения Синицына из команды Загитовой. Анна Фролова и Вероника Яметова из команды Щербаковой показали второй и третий результат соответственно. В битве элементов лучшей была команда Туктамышевой.

В мужском одиночным катании также выступили шестеро фигуристов. Первое место занял Владислав Дикиджи, его партнер по команде Щербаковой Дмитрий Алиев показал третий результат. Евгений Семененко из команды Загитовой стал вторым. За команду Туктамышевой выступил Александр Самарин, в феврале объявивший о завершении карьеры. Он показал четвертый результат. После его проката тренер спортсмена Светлана Соколовская расчувствовалась и не смогла сдержать слез. Самарину аплодировали фигуристы всех трех команд.

Ранее в первый день соревнований с короткими программами также выступили спортивные пары и танцевальные дуэты.