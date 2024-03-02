В самое сердце. На старте Кубка Первого канала — слезы и экстаз | Источник: Спорт РИА Новости

Кубок Первого канала стартовал в субботу в Санкт-Петербурге выступлениями фигуристов с короткими программами, а также «битвой элементов». Промежуточное лидерство захватила команда «синих» олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой, вторыми идут «белые» победительницы Игр-2018 Алины Загитовой, третьими — «красные» чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Расстановка команд еще может поменяться, но окончательным можно считать вывод о том, что на четвертый год проведения турнира организаторы нашли его лучший формат.

Прошла только половина Кубка Первого канала, но эмоций у всех причастных уже хоть отбавляй. И во многом это заслуга тех, кто решился на кардинальные изменения в регламенте. Уже очевидно, что увеличение числа команд с двух до трех резко закрутило соревновательную интригу, а «битва элементов» не просто добавила турниру ноток Матчей всех звезд, но и внесла элемент непредсказуемости — ведь ее результаты пошли в общий зачет.

Еще накануне старта турнира появилась масса поводов для обсуждений, и это не только наряды капитанов команд и участников Кубка на торжественной церемонии жеребьевки. Кто преуспел на «драфте», кому досталась сильнейшая дружина? Впрочем, найти ответ на эти вопросы до начала турнира было непросто — у каждой команды имелись сильные и слабые стороны, и задачей капитанов было в том числе воспользоваться первыми и «подретушировать» вторые.

Началось все с исполнения ритмических программ танцорами и коротких программ спортивными парами. В этих двух дисциплинах аутсайдером выглядела команда Загитовой. Ее представители по рейтингу уступали конкурентам, и ввиду консервативности что парного катания, что танцев должно было случиться что-то непредвиденное, чтобы аутсайдеры обошли фаворитов.

Этого не произошло, хотя открывавшие турнир «белые» Ирина Хавронина и Девид Нарижный исполнили свой танец на суперуровне: судьи посчитали, что Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин должны были оказаться выше. Не смогла опередить допустивших помарки фаворитов и чисто выступившая спортивная пара из команды Загитовой Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Но одна мини-сенсация здесь все же случилась: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые в этом сезоне обошли Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

А затем началась та самая «битва элементов» — нововведение нынешнего Кубка Первого канала. Она выглядела крайне необычно для фигурного катания, но максимально увлекательно. Сначала спортивные пары соревновались в том, кто дольше удержит позицию в тодесе, затем — во вращательной поддержке. Потом танцоры также на время исполняли твиззлы и проезжали в поддержке по дуге. Следом появились одиночники и вместе с парниками посоревновались в эстафете тройных прыжков.

Долгое время во всех этих конкурсах «белые» опережали конкурентов, и казалось, что после трех видов программы наступит примерное равенство. Но тут пришло время невероятного зрелища — параллельного четверного лутца, который исполнили вечные конкуренты по юниорским турнирам Арсений Федотов и Лев Лазарев. На этом турнире они оказались в команде Туктамышевой, и это, возможно, главный козырь дружины экс-чемпионки мира, который сыграет в воскресенье.

«Белые» ответили параллельным четверным сальховом Маргариты Базылюк и Марка Кондратюка. Стоит отметить, что в этой «битве элементов» фигуристы вообще не ошибались. Если, конечно, не считать фальстарт Кондратюка в заключительной эстафете, где все участники демонстрировали базовые элементы фигурного катания. Но про это нарушение все забыли через несколько секунд — так увлекло действо. В итоге «битву» выиграла команда Туктамышевой, вторыми стали фигуристы Щербаковой, а третьими — «белые» Загитовой. В общем же зачете вперед вырвалась чемпионка мира 2015 года, которая накануне обещала максимально «жесткую» борьбу за победу.

Но в двух последних видах субботы — коротких программах у женщин и мужчин — не всем «красным» удалось блеснуть. Вице-чемпионка России Софья Муравьева упала с каскада и не пошла на свой фирменный тройной аксель, а Матвей Ветлугин явно не справился с бременем заключительного стартового номера.

Зато всех растрогал Александр Самарин, также представлявший команду Туктамышевой. Он вышел на соревновательный лед в последний раз в карьере, о завершении которой заявил еще на Спартакиаде в Магнитогорске, и его тренер Светлана Соколовская начала плакать у бортика даже до того, как вице-чемпион Европы 2019 года завершил прокат. Это был очень драматичный момент: на экран после выступления Самарина вывели фрагменты его главных стартов в карьере, и Александр, таща в руках огромного медведя, кажется, и сам заплакал. «Попали мне в самое сердце», — признался потом фигурист на пресс-конференции. Пожалуй, эту фразу можно отнести и к самому Кубку Первого канала: равнодушных в «Юбилейном», заполненном до отказа, не было.

В итоге лидерами на перерыв до воскресенья ушли фигуристы Щербаковой, которым максимум баллов принес Владислав Дикиджи, выигравший короткую программу. Это тоже был довольно знаковый момент — все же опередил он двукратного чемпиона России Евгения Семененко, за которого, прыгая в экстазе, болела Загитова. Третьим в прокатах мужчин стал Дмитрий Алиев, который превратил первый четверной в «бабочку», заставив вспомнить о своих признаниях в отсутствии мотивации, но потом реабилитировался на остальных элементах и добавил «синим» баллов.

Что касается женщин, то среди них блистали те, кто делает ставку на проникновенное катание. Ксения Синицына из команды Загитовой показала лучший результат, Анна Фролова, представляющая команду Щербаковой, — второй. Впрочем, это и логично. Четверные прыжки у женщин в короткой программе запрещены, поэтому квадистки вступят в борьбу в воскресенье.

Тот факт, что к своим обязанностям капитаны команд отнеслись крайне серьезно, подтвердила пресс-конференция по итогам первого дня. «Обсуждали тактику в автобусе, потом перешли в мой гостиничный номер, чтобы никто не подслушал», — поделилась Загитова, говоря о том, как фигуристов распределяла по программам. «Мне понравилась суета, выбор, кто должен катать, вечером вчера это решали. Также принимали решение, кто в эстафете за кем должен стартовать, я так много не думала очень давно», — призналась Туктамышева.

Ну, а Щербакова рассказала, в чем состояли ее сложности в определении тактики. «Если вкратце, всех расписали за полторы минуты, а потом по танцам решали полтора часа», — призналась Анна. Олимпийская чемпионка Пекина намекнула о жарких спорах, которые она вела с Иваном Букиным, но присутствовавший за столом фигурист наотрез отказался раскрывать секрет, в чем была суть дискуссии. Итог же первого дня Щербакова подвела фразой «рано делать выводы».