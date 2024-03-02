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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кубок Первого канала. Гуменник, Кондратюк, Савосин, Самсонов, Федотов и Лазарев выступят с произвольными программами

Кубок Первого канала.

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Кубок Первого канала. Гуменник, Кондратюк, Савосин, Самсонов, Федотов и Лазарев выступят с произвольными программами | Источник: Sports.Ru

Санкт-Петербург.

Мужчины.

Произвольная программа.

Начало — 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Участники.

Марк Кондратюк (команда Загитовой).

Роман Савосин (команда Загитовой).

Петр Гуменник (команда Щербаковой).

Даниил Самсонов (команда Щербаковой).

Арсений Федотов (команда Туктамышевой).

Лев Лазарев (команда Туктамышевой).

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