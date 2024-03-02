Кубок Первого канала. Гуменник, Кондратюк, Савосин, Самсонов, Федотов и Лазарев выступят с произвольными программами
Кубок Первого канала.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Участники.
Марк Кондратюк (команда Загитовой).
Роман Савосин (команда Загитовой).
Петр Гуменник (команда Щербаковой).
Даниил Самсонов (команда Щербаковой).
Арсений Федотов (команда Туктамышевой).
Лев Лазарев (команда Туктамышевой).