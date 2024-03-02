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23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами

Кубок Первого канала.

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Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами | Источник: Sports.Ru

Санкт-Петербург.

Женщины.

Произвольная программа.

Начало — 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Участницы.

Маргарита Базылюк (команда Загитовой).

Алина Горбачева (команда Загитовой).

Аделия Петросян (команда Щербаковой).

Дарья Садкова (команда Щербаковой).

Алиса Двоеглазова (команда Туктамышевой).

Лидия Плескачева (команда Туктамышевой).

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