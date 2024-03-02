Кубок Первого канала. Петросян, Базылюк, Горбачева, Садкова, Двоеглазова, Плескачева выйдут на лед с произвольными программами
Кубок Первого канала.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Женщины.
Произвольная программа.
Начало — 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Участницы.
Маргарита Базылюк (команда Загитовой).
Алина Горбачева (команда Загитовой).
Аделия Петросян (команда Щербаковой).
Дарья Садкова (команда Щербаковой).
Алиса Двоеглазова (команда Туктамышевой).
Лидия Плескачева (команда Туктамышевой).