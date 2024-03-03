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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации»

Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия «Гордость нации: фигуристы, растопившие лед и сердца» в рамках марафона "Знание.
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Валиева, Кондратюк, Медведева и Сотникова станут спикерами на молодежном фестивале. Камила представлена как «гордость нации» | Источник: Sports.Ru

Об этом сообщается на сайте Всемирного молодежного фестиваля, который проходит с 1 по 7 марта. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгения Медведева и Аделина Сотникова вошли в список участников образовательного мероприятия «Гордость нации: фигуристы, растопившие лед и сердца» в рамках марафона «Знание. Первые».

Встреча состоится 4 марта в формате открытого диалога с участниками фестиваля.

Валиева представлена на сайте как «гордость нации», Кондратюк — как бронзовый призер Олимпийских игр, Сотникова — как олимпийская чемпионка, Медведева — как двукратный серебряный призер ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы. Из-за этого Россия переместилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022, где выступали Валиева и Кондратюк.

Скриншот с сайта фестиваля:

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