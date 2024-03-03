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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов на на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился шестой вид программы соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

В конкурсе капитанов победу одержала Команда Туктамышевой.

У команды Алины Загитовой второй результат, команда Анны Щербаковой третья.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после шести видов:

1. Команда Щербаковой — 71 баллов.
2. Команда Загитовой — 64
3. Команда Туктамышевой — 63.

Турнир в Санкт-Петербурге продолжится произвольной программой в танцах на льду.

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 3 марта проходит заключительный день соревнований.

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