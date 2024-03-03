Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов на на Кубке Первого канала
В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился шестой вид программы соревнований.
В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился шестой вид программы соревнований.
В конкурсе капитанов победу одержала Команда Туктамышевой.
У команды Алины Загитовой второй результат, команда Анны Щербаковой третья.
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после шести видов:
1. Команда Щербаковой — 71 баллов.
2. Команда Загитовой — 64
3. Команда Туктамышевой — 63.
Турнир в Санкт-Петербурге продолжится произвольной программой в танцах на льду.
Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 3 марта проходит заключительный день соревнований.