Команда Туктамышевой победила в конкурсе капитанов на на Кубке Первого канала

У команды Алины Загитовой второй результат, команда Анны Щербаковой третья.

Турнир в Санкт-Петербурге продолжится произвольной программой в танцах на льду.

Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Сегодня, 3 марта проходит заключительный день соревнований.