Команда Щербаковой осталась лидером по итогам произвольной программы в танцах на льду | Источник:

Первыми на лёд вышли представители команды Туктамышевой. Екатерина Миронова и Евгений Устенко набрали 114,27 балла. Затем на арене появились подопечные Загитовой Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Дуэт получил 120,30 балла. Завершали произвольные программы представители команды Щербаковой. Дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова заработал 110,24 балла.