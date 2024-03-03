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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Команда Щербаковой осталась лидером по итогам произвольной программы в танцах на льду

Команда Анны Щербаковой осталась на первом месте по итогам произвольной программы танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

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Команда Щербаковой осталась лидером по итогам произвольной программы в танцах на льду | Источник: Чемпионат.com

Первыми на лёд вышли представители команды Туктамышевой. Екатерина Миронова и Евгений Устенко набрали 114,27 балла. Затем на арене появились подопечные Загитовой Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Дуэт получил 120,30 балла. Завершали произвольные программы представители команды Щербаковой. Дуэт Софьи Шевченко и Андрея Ежлова заработал 110,24 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты:

1. Команда Щербаковой— 79 баллов.
2. Команда Загитовой— 74.
3. Команда Туктамышевой — 72.

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