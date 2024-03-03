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16:55 (мск), источник: ТАСС

Костомаров показал, как спустился со снежного склона на сноуборде

Фигурист отметил, что ему было непросто.

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ТАСС, 3 марта. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров совершил спуск со снежного склона на сноуборде. Соответствующее видео Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ура, я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья», — написал Костомаров.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее Костомаров демонстрировал видео, как он занимается гидрофлаем.

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