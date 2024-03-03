«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир
Федотов выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.
Федотов выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.
В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).
«###, просто гений», — сказала Туктамышева после выступления Федотова.
В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха.