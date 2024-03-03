«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир | Источник: Sports.Ru

В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).

«###, просто гений», — сказала Туктамышева после выступления Федотова.