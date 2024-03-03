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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир

Федотов выступает за команду Туктамышевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. За произвольную программу он получил 192,74 балла.

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«###, просто гений». Слова Туктамышевой о Федотове на Кубке Первого канала попали в эфир | Источник: Sports.Ru

В прокате Федотов исполнил четверные лутц, тулуп и сальхов, а также два тройных акселя (один с ошибкой).

«###, просто гений», — сказала Туктамышева после выступления Федотова.

В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха.

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