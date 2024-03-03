Фигуристка Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА [Российского антидопингового агентства], я старалась максимально следовать правилам. Потому что ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Что это то место, ради которого ты так долго работал, ты так долго мечтал. И ты приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — сказала Валиева.