Алина Загитова: «Спасибо командам соперников — они навязали очень серьезную борьбу» | Источник: Sports.Ru

"Все были заряжены на борьбу, на победу. Ребята сделали, что от них зависело.

Спасибо командам соперников — они навязали очень серьезную борьбу.

Поздравляю Аню с победой, Лизу — со вторым местом", — сказала Загитова.

"Чувствовали себя, скорее, менеджерами, потому что нужно было все собрать в кучу. У каждого спортсмена свой тренер, и в это лезть не нужно, каждый настраивается так, как считает нужным.

Переживания присутствовали с начала жеребьевки. У меня силы сейчас на минимуме, сорван голос, опустошение как после произвольной программы на Олимпиаде", — цитирует Загитову ТАСС.