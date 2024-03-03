Алина Загитова: «Спасибо командам соперников — они навязали очень серьезную борьбу»
Ее команда на турнире заняла последнее, третье место. Победила команда Анны Щербаковой, команда Елизаветы Туктамышевой стала второй.
"Все были заряжены на борьбу, на победу. Ребята сделали, что от них зависело.
Спасибо командам соперников — они навязали очень серьезную борьбу.
Поздравляю Аню с победой, Лизу — со вторым местом", — сказала Загитова.
"Чувствовали себя, скорее, менеджерами, потому что нужно было все собрать в кучу. У каждого спортсмена свой тренер, и в это лезть не нужно, каждый настраивается так, как считает нужным.
Переживания присутствовали с начала жеребьевки. У меня силы сейчас на минимуме, сорван голос, опустошение как после произвольной программы на Олимпиаде", — цитирует Загитову ТАСС.
Расклады фигурного командника: за счет чего выиграла Щербакова и кто подвел Загитову.