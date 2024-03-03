Туктамышева о паузе в карьере: «Приняла такое решение, потому что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам» | Источник:

"Я, наверное, приняла такое решение, потому что понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам.

Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты.

Это все, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций", — сказала Туктамышева в интервью японскому телеканалу NHK.