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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о паузе в карьере: «Приняла такое решение, потому что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам»

Фигуристка объявила о паузе в карьере в октябре 2023 года.

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Туктамышева о паузе в карьере: «Приняла такое решение, потому что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам» | Источник: Sports.Ru

"Я, наверное, приняла такое решение, потому что понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам.

Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты.

Это все, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций", — сказала Туктамышева в интервью японскому телеканалу NHK.

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