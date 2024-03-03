Елизавета Туктамышева: «Дала бы отдельный приз Лазареву и Федотову — это два гиганта, не представляю, что будет в будущем»
Команда Елизаветы Туктамышевой заняла на турнире второе место.
Команда Елизаветы Туктамышевой заняла на турнире второе место.
"Отдельный приз дала бы Льву (Лазареву) и Арсению (Федотову), это два гиганта, не представляю, что будет в будущем.
Накал страстей был невероятный, было круто, все три команды получили огромное удовольствие, я не видела ни одного грустного лица в конце. Даже соревнуясь друг с другом, мы поддерживаем друг друга.
Юниоры у нас очень сильные, и если есть возможность посоревноваться со взрослыми, то это хорошо", — сказала чемпионка мира 2015 года.
В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха.