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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Дала бы отдельный приз Лазареву и Федотову — это два гиганта, не представляю, что будет в будущем»

Команда Елизаветы Туктамышевой заняла на турнире второе место.

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Елизавета Туктамышева: «Дала бы отдельный приз Лазареву и Федотову — это два гиганта, не представляю, что будет в будущем» | Источник: Sports.Ru

"Отдельный приз дала бы Льву (Лазареву) и Арсению (Федотову), это два гиганта, не представляю, что будет в будущем.

Накал страстей был невероятный, было круто, все три команды получили огромное удовольствие, я не видела ни одного грустного лица в конце. Даже соревнуясь друг с другом, мы поддерживаем друг друга.

Юниоры у нас очень сильные, и если есть возможность посоревноваться со взрослыми, то это хорошо", — сказала чемпионка мира 2015 года.

В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха.

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