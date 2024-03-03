Загитова о причине неучастия в турнире шоу-программ: «Плотный график»
«Плотный график», — сказала фигуристка на пресс-конференции после Кубка Первого канала, отвечая на вопрос о причине неучастия в турнире.
«Плотный график», — сказала фигуристка на пресс-конференции после Кубка Первого канала, отвечая на вопрос о причине неучастия в турнире.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.
Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?