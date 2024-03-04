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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева объяснила решение приостановить карьеру

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что приостановила карьеру из-за недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Туктамышева объяснила решение приостановить карьеру | Источник: Спорт РИА Новости

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о решении взять паузу в карьере.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают до международных стартов. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация: разнообразные старты, новые проекты — это все очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных — им не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой NHK.

Туктамышева — одна из самых возрастных фигуристок, добивавшихся серьезных результатов на российской и международной аренах. Вплоть до последнего сезона перед паузой в карьере спортсменка выполняла один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель. В активе 27-летней спортсменки победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза ЧЕ-2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy — 2021.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

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