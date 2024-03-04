Невское скольжение: как прошел Кубок Первого канала в Петербурге

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

В Санкт-Петербурге состоялся четвертый в истории Кубок Первого канала, в котором участвовали три команды под руководством фигуристок, ныне не выступающих: Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Программа соревнований по сравнению с прошлым годом сильно изменилась, добавились новые конкурсы и увеличилось количество команд. По интриге и эмоциям этот турнир был в разы сильнее остальных, но всё же остались еще моменты, которые стоит доработать.

Интрига

По накалу страстей Кубок Первого канала — 2024 был в разы сильнее предыдущих. Интрига сохранялась до конца, причем не только по итоговому победителю, но и по второму и третьему местам. Предугадать тот или иной расклад было очень сложно. Если в ритм-танце всё было примерно так же, как и на чемпионате России, то у пар в короткой программе произошла смена власти, где Бойкова/Козловский наконец-то прервали лидерство Мишиной/Галлямова, а в произвольной произошла реабилитация пары Осокина/Грицаенко за чемпионат России.

В женском одиночном катании 12-летняя Маргарита Базылюк победила лучшую фигуристку России и действующую чемпионку страны Аделию Петросян. Юная звезда группы Тутберидзе прыгнула три четверных прыжка (два из которых в каскаде), а начала прокат с прекрасного тройного акселя.

Сама же Аделия со своего стартового квад-флипа упала, но затем приземлила-таки и четверной флип, и тулуп. Но этого всё же оказалось недостаточно.

Порадовало и разнообразие. Если в предыдущие годы Кубок Первого канала состоял исключительно из соревновательных программ фигуристов, то в этот раз были добавлены новые конкурсы, в которых участвовали все члены команд. Особенно здорово смотрелась битва элементов, которая состоялась в первый день после выступлений танцоров и пар.

После них лиричные женские короткие программы даже казались немного скучноватыми. Но очень зрелищно смотрелись 14-летние Лев Лазарев и Арсений Федотов, прыгающие параллельные лутцы. И вряд ли где-то еще парни могли бы заработать баллы за такое исполнение номеров. Командная эстафета, где фигуристы исполняли простейшие элементы, смотрелась немного комично, но в то же время так задорно, что это сработало на публику.

— Очень важно было поставить правильного человека, — так прокомментировала новшество Елизавета Туктамышева. — Столько я не думала очень давно, не принимала столько решений. Очень волнующе было и очень интересно. Благодарна, что Первый канал придумал такие соревнования. Это добавляет еще больше азарта и зрителям, и спортсменам. Столько эмоций давно уже не получала от соревнований. Обожаю эстафеты, это очень круто.

Звезды

Хочется отметить и спортивную составляющую. Некоторым фигуристам удалось показать себя с самой лучшей стороны, хоть эти соревнования не имеют такого глобального значения, как тот же чемпионат России.

Даниил Самсонов был одним из самых перспективных фигуристов, когда катался в юниорах. Ему предсказывали светлое будущее, но в один прекрасный момент его карьеру застопорила болезнь Осгуда — Шляттера — заболевание суставов из-за повреждения большой берцовой кости. После этого он вернулся на лед, катался, но без прежней легкости. И вдруг на Кубке Первого канала ученик Этери Тутберидзе выдал такой шикарный прокат — три четверных прыжка. Он даже сумел обойти двух юных гениев Лазарева и Федотова. И стал яркой вишенкой на торте для своей команды.

— Всё было просчитано, разложено по полочкам, но, когда вышел Даня, он сломал всё, что у нас было в головах, мы полностью забыли всё, что считали, — прокомментировала выступление Самсонова Анна Щербакова. — Первый прыжок — мы с ним, все вместе невероятно переживали. Я даже не верила, что это всё происходит перед нами, хочется Даню отметить отдельно, потому что это прекрасная вишенка на торте нашей команды.

Замена

Во второй соревновательный день в составе команды «синих» произошла замена. И она была очень любопытной: фигуристку Анну Щербакову в конкурсе капитанов — единственном, где лидеры коллективов принимали непосредственное участие и выходили на лед, — заменили на… Анну Щербакову.

Олимпийская чемпионка не смогла выйти на лед из-за травмы. По этой же причине она не выступала 14-го февраля в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Об этом было известно еще до начала турнира, однако решение о замене на КПК приняли лишь накануне прокатов. Так, организаторам пришла идея заменить фигуристку на ее тезку. Обе спортсменки немного похожи внешне, так что на трибунах даже возникли споры, кто именно из девушек вышел на лед. Но всё же за «синих» в конкурсе капитанов каталась именно Анна Щербакова из танцев на льду.

Непродуманность

Тем не менее случились моменты, которые несколько подпортили впечатление от турнира. В частности, не совсем уместный юмор, который в определенный момент вышел на первый план. Один из конкурсов с участием болельщиков назывался «Коньки Грицаенко».

Это была отсылка к моменту, который произошел с фигуристом на чемпионате России. Во время исполнения произвольной программы у пары Елизавета Осокина / Артем Грицаенко произошел казус: порвались шнурки у партнера. Им пришлось прервать выступление и разобраться с атрибутикой. Из-за этого момента они потеряли большое количество баллов и упали вниз турнирной таблицы.

Безусловно, для спортсменов это не самое приятное воспоминание с чемпионата России, которое они старательно забывали. Так зачем на шоу-турнире, на котором все привыкли расслабляться, кайфовать и получать удовольствие, давить на больные воспоминания?

В некоторых конкурсах было совершенно непонятно, по какому принципу расставляются баллы. Речь идет, разумеется, не о тех этапах, где фигуристы катали соревновательные программы. К примеру, в парном катании оценивали, как долго партнер держит свою напарницу в тодесе или поддержке. Здесь всё логично. Но когда фигуристам предстояло в формате эстафеты преодолеть дистанцию с препятствиями на одной ноге, далеко не все поняли основной принцип.

Изначально приглашенная звезда, Михаил Коляда, продемонстрировал, как именно спортсменам стоит действовать в данном конкурсе, но важно ли здесь время или качество — оговорено не было.

Я участвовала во всех Кубках Первого канала. У меня будут пожелания, чтобы были более понятные начисления оценок, а то мы немного запутались. А так всё было супер. Алина Загитова

И если уж в правилах запуталась капитан одной из команд, что можно говорить о простых людях, которые просто пришли посмотреть на любимых спортсменов? Многим, кто был неравнодушен к данному турниру — и болельщикам, и журналистам, — не очень понравилась система отбора на соревнования. Часть фигуристов попала по спортивному принципу — результатам чемпионата России и Спартакиады. Другим же предстояло надеяться на удачу.

В голосовании болельщиков некоторые фигуристы за короткий срок получили огромное количество голосов. И здесь речь пошла уже о возможной накрутке со стороны особо ярых поклонников. Безусловно, вины спортсменов в этом нет. Но организаторам стоит задуматься. Возможно, стоит придумать более прозрачную систему голосования, где можно проголосовать только после регистрации и только один раз, чтобы избежать подобных ситуаций. Знаю точно, что есть фигуристы, которые очень расстроились, что не выступили на Кубке Первого канала.

Но всё же вся эта ситуация говорит только об одном: к самому Кубку Первого канала неравнодушны все — и болельщики, и спортсмены.

Кубок Первого канала. Итог