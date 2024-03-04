«Врать не буду»: Тутберидзе заявила о проблемах Валиевой с лишним весом
Тутберидзе заявила, что Валиевой стоит «подсушиться» и тренироваться.
Тутберидзе заявила, что Валиевой стоит «подсушиться» и тренироваться.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что фигуристке Камиле Валиевой стоит скорректировать вес и тренироваться на прежнем уровне.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировать ее результаты с этой даты. Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.
«Давайте я вам врать не буду. Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — сказала Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK.
В самом интервью не уточняется, когда были сделаны заявления Тутберидзе.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.
Международный союз конькобежцев (ISU) 30 января утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года. После аннулирования результатов Валиевой россияне опустились с первого места на третье, золото досталось американской команде, серебро — японцам. Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания на коньках России заявили, что категорически не согласны с дисквалификацией Валиевой и решением о перераспределении медалей.