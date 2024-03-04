«Врать не буду»: Тутберидзе заявила о проблемах Валиевой с лишним весом

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что фигуристке Камиле Валиевой стоит скорректировать вес и тренироваться на прежнем уровне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировать ее результаты с этой даты. Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

«Давайте я вам врать не буду. Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — сказала Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK.

В самом интервью не уточняется, когда были сделаны заявления Тутберидзе.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.