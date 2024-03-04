Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Тюмень
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
61
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Алавес
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
43
Все события
Фоторепортажи
21Гусев побил рекорд Мозякина
24Клопп взял Кубок Лиги
13:43 (мск), источник: ТАСС

Костомаров рассказал, что семья является его главной мотивацией

Олимпийский чемпион рассказал, что хотел бы рождения третьего ребенка.

Наверх
Источник: Соцсети

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Семья является для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова главной мотивацией заниматься спортом, в том числе экстремальным. Об этом Костомаров рассказал на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Днем ранее Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором фигурист совершает спуск со снежного склона на сноуборде.

«Семья, дети и жена мотивируют идти меня дальше. Я не тот человек, который привык лежать на диване — я привык двигаться, я привык заниматься экстремальными вещами. Я не вернусь домой, пока не встану на ноги, сказал об этом себе еще будучи в больнице. Я несколько месяцев пахал, чтобы встать на протезы и вернуться домой на протезах, это, видимо, спортивный стержень, который во мне», — сказал Костомаров.

Также Костомаров рассказал, что хотел бы рождения третьего ребенка. «Я бы, может, мечтал и хотел еще ребенка, но мне жалко супругу, для нее я теперь как третий ребенок. За мной надо ухаживать, холить, лелеять», — отметил Костомаров.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

 Игнатов: тема "Русского вызова" дает простор фантазии
"Я бы не сказал, что мне было страшно приезжать в Россию"
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь