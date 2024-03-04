Костомаров рассказал, что семья является его главной мотивацией

Источник: Соцсети

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Семья является для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова главной мотивацией заниматься спортом, в том числе экстремальным. Об этом Костомаров рассказал на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Днем ранее Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором фигурист совершает спуск со снежного склона на сноуборде.

«Семья, дети и жена мотивируют идти меня дальше. Я не тот человек, который привык лежать на диване — я привык двигаться, я привык заниматься экстремальными вещами. Я не вернусь домой, пока не встану на ноги, сказал об этом себе еще будучи в больнице. Я несколько месяцев пахал, чтобы встать на протезы и вернуться домой на протезах, это, видимо, спортивный стержень, который во мне», — сказал Костомаров.

Также Костомаров рассказал, что хотел бы рождения третьего ребенка. «Я бы, может, мечтал и хотел еще ребенка, но мне жалко супругу, для нее я теперь как третий ребенок. За мной надо ухаживать, холить, лелеять», — отметил Костомаров.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.