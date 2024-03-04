Алина Загитова: «Спасибо каждому члену команды, вы большие молодцы. Выражаю слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу»
Команда Загитовой заняла третье место на Кубке Первого канала.
Команда Загитовой заняла третье место на Кубке Первого канала.
"Подошли к концу соревнования, хочу сказать большое спасибо каждому члену моей команды, Вы большие молодцы и многих из Вас все ждет впереди!
Также хочу выразить слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу?
И конечно — огромное спасибо болельщикам, которые болели и переживали, без вас бы ничего не было❤️", — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.