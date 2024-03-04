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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Спасибо каждому члену команды, вы большие молодцы. Выражаю слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу»

Команда Загитовой заняла третье место на Кубке Первого канала.

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Алина Загитова: «Спасибо каждому члену команды, вы большие молодцы. Выражаю слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу» | Источник: Sports.Ru

"Подошли к концу соревнования, хочу сказать большое спасибо каждому члену моей команды, Вы большие молодцы и многих из Вас все ждет впереди!

Также хочу выразить слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу?

И конечно — огромное спасибо болельщикам, которые болели и переживали, без вас бы ничего не было❤️", — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

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