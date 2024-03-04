Алина Загитова: «Спасибо каждому члену команды, вы большие молодцы. Выражаю слова благодарности советникам за настоящую, хорошую борьбу»

"Подошли к концу соревнования, хочу сказать большое спасибо каждому члену моей команды, Вы большие молодцы и многих из Вас все ждет впереди!

И конечно — огромное спасибо болельщикам, которые болели и переживали, без вас бы ничего не было❤️", — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.