Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану — Туктамышевой»
Красная команда, за которую выступала Муравьева, заняла второе место.
"Кубок Первого канала ??❤️
Спасибо всем за этот праздник, за красоту фигурного катания, за невероятные эмоции, за поддержку, борьбу и конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану Елизавете Туктамышевой и всем ребятам!
Мы — настоящая команда. Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу и тренерскому штабу «Ангелов Плющенко». Всем-всем!" — написала фигуристка.