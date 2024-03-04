Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану — Туктамышевой» | Источник:

Спасибо всем за этот праздник, за красоту фигурного катания, за невероятные эмоции, за поддержку, борьбу и конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану Елизавете Туктамышевой и всем ребятам!