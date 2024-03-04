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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану — Туктамышевой»

Красная команда, за которую выступала Муравьева, заняла второе место.
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Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану — Туктамышевой» | Источник: Sports.Ru

"Кубок Первого канала ??❤️

Спасибо всем за этот праздник, за красоту фигурного катания, за невероятные эмоции, за поддержку, борьбу и конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану Елизавете Туктамышевой и всем ребятам!

Мы — настоящая команда. Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу и тренерскому штабу «Ангелов Плющенко». Всем-всем!" — написала фигуристка.

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