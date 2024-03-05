Ирина Слуцкая: На месте Туктамышевой завершила бы карьеру

Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она еще покаталась, но в ее ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на ее месте, то завершила бы карьеру. Для нее осталась одна непокоренная вершина — участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места. Но вопрос в том, когда у нас будет следующая Олимпиада…