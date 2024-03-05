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13:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ирина Слуцкая: На месте Туктамышевой завершила бы карьеру

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Ирины Слуцкой, двукратной победительницы чемпионатов мира, семикратной — Европы по фигурному катанию, серебряного и бронзового призера Олимпиад. Она поделилась своим мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой, которая взяла паузу в профессиональной карьере.

Ирина Слуцкая: «На месте Туктамышевой завершила бы карьеру» | Источник: Спорт-Экспресс

— Ты покинула большой спорт в 27 лет — столько же сейчас Туктамышевой. Как думаешь, она сможет продолжить или это уже закат? — вопрос Слуцкой.

— Елизавета — непредсказуемая дама. Мне она очень импонирует, трепетно к ней отношусь, слежу. Хочется побольше таких спортсменов. Мы видели ее взлеты, падения, борьбу с элементами, новые прыжки, освоение четырех оборотов в зрелом для фигурного катания возрасте.

Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она еще покаталась, но в ее ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на ее месте, то завершила бы карьеру. Для нее осталась одна непокоренная вершина — участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места. Но вопрос в том, когда у нас будет следующая Олимпиада…

27-летняя Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, так как взяла паузу в профессиональной карьере. Она заявила, что приняла такое решение из-за недопуска к международным стартам.

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