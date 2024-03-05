Ирина Слуцкая: На месте Туктамышевой завершила бы карьеру

— Ты покинула большой спорт в 27 лет — столько же сейчас Туктамышевой. Как думаешь, она сможет продолжить или это уже закат? — вопрос Слуцкой.
— Елизавета — непредсказуемая дама. Мне она очень импонирует, трепетно к ней отношусь, слежу. Хочется побольше таких спортсменов. Мы видели ее взлеты, падения, борьбу с элементами, новые прыжки, освоение четырех оборотов в зрелом для фигурного катания возрасте.
Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она еще покаталась, но в ее ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на ее месте, то завершила бы карьеру. Для нее осталась одна непокоренная вершина — участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места. Но вопрос в том, когда у нас будет следующая Олимпиада…
27-летняя Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, так как взяла паузу в профессиональной карьере. Она заявила, что приняла такое решение из-за недопуска к международным стартам.