Евгения Медведева: «Цели на будущее ставлю, но не на много лет вперед. Больше на данный момент могу говорить про личную жизнь на 5−10 лет»

"Цели на будущее, конечно, ставлю, но не на много лет вперед. Больше на данный момент про личную жизнь на 5−10 лет могу говорить.

В работе и карьере важно наметить себе ближайшую и примерную далекую цель, но при этом делать шаг планирования буквально на две недели. На каждый день у меня есть расписание, и на ближайшие три месяца оно составлено.

На данный момент очень много коммерческих предложений и социальных, как этот нетворкинг. И все эти мероприятия меня очень развивают. Мне повезло, что есть так много предложений, после каждого крупного мероприятия могу наметить себе еще одну цель", — цитирует Медведеву Sport24.

Фигуристка также рассказала, что помогает ей преодолевать трудности.

"Мне всегда помогает фраза, что все заканчивается. Трудный период в жизни закончится, и будет легче. Мышцы болят, они перестанут болеть, потому что еще будет тренировка и еще день пройдет, впереди растяжка, и как-то можно будет восстановиться.

Просто иногда надо отключать голову и включать такой автопилот, и тут нет места какой-то абсолютной романтике, когда получаешь удовольствие от каждого момента на льду. Хотелось бы, но, к сожалению, в жизни так не работает, и очень много моментов, которые надо преодолевать, а преодоление — не самая приятная штука.