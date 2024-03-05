Медведева о турнире шоу-программ: «Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе» | Источник: Sports.Ru

«Совсем недавно было подтверждено мое участие в “Русском вызове”, так что пока мало чего могу сказать об этом турнире. Мне еще предстоит постановка. Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе.

Так получилось, что в этом году придется очень быстро ориентироваться по поводу постановки. Я сейчас нахожусь в Сочи, приеду в Москву, будет много работы. Так что программу будем ставить на ночных льдах, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.