Медведева о турнире шоу-программ: «Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе»
Соревнования фигуристов пройдут в Санкт-Петербурге 9 марта.
Соревнования фигуристов пройдут в Санкт-Петербурге 9 марта.
«Совсем недавно было подтверждено мое участие в “Русском вызове”, так что пока мало чего могу сказать об этом турнире. Мне еще предстоит постановка. Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе.
Так получилось, что в этом году придется очень быстро ориентироваться по поводу постановки. Я сейчас нахожусь в Сочи, приеду в Москву, будет много работы. Так что программу будем ставить на ночных льдах, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
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