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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о турнире шоу-программ: «Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе»

Соревнования фигуристов пройдут в Санкт-Петербурге 9 марта.

Медведева о турнире шоу-программ: «Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе» | Источник: Sports.Ru

«Совсем недавно было подтверждено мое участие в “Русском вызове”, так что пока мало чего могу сказать об этом турнире. Мне еще предстоит постановка. Мы уже в активном поиске музыки, у меня шьется платье, все в процессе.

Так получилось, что в этом году придется очень быстро ориентироваться по поводу постановки. Я сейчас нахожусь в Сочи, приеду в Москву, будет много работы. Так что программу будем ставить на ночных льдах, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?

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