Евгения Медведева: «Тренер — главный авторитет в мире каждого спортсмена. Очень важно найти того авторитета, который подходит вашему мировоззрению» | Источник: Sports.Ru

Очень важно найти того авторитета, который подходит именно вашему мировоззрению. Самая большая ответственность в начале пути — выбор правильной команды, которая подходит тебе. Для того чтобы выбрать правильную команду, нужно уметь строить межличностные связи. Очень важно уметь находиться в социуме, тогда все будет хорошо.

Многие считают, выгорание — это лень, для некоторых это предлог улизнуть от ответственности. Выгорание — действительно существующая вещь, но это не проблема, такое с нами случается, когда мы слишком много на себя берем.

Сама как с этим справляюсь? Во-первых, предупреждаю всех, что тяжело, и «батарейка» Медведевой уже на 10 процентах. Откладываю телефон, стараюсь перенести дела, которые можно перенести, и начинаю восстанавливаться. Уезжаю за город, к морю, ни в коем случае не беру телефон. Читаю книги, начинаю заниматься самообразованием. Важно переключиться и делать то, что не делаешь в обычной жизни. Отдых здесь очень хорошая вещь для роста.