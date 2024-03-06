Евгения Медведева: «Тренер — главный авторитет в мире каждого спортсмена. Очень важно найти того авторитета, который подходит вашему мировоззрению»

Очень важно найти того авторитета, который подходит именно вашему мировоззрению. Самая большая ответственность в начале пути — выбор правильной команды, которая подходит тебе. Для того чтобы выбрать правильную команду, нужно уметь строить межличностные связи. Очень важно уметь находиться в социуме, тогда все будет хорошо.
Многие считают, выгорание — это лень, для некоторых это предлог улизнуть от ответственности. Выгорание — действительно существующая вещь, но это не проблема, такое с нами случается, когда мы слишком много на себя берем.
Сама как с этим справляюсь? Во-первых, предупреждаю всех, что тяжело, и «батарейка» Медведевой уже на 10 процентах. Откладываю телефон, стараюсь перенести дела, которые можно перенести, и начинаю восстанавливаться. Уезжаю за город, к морю, ни в коем случае не беру телефон. Читаю книги, начинаю заниматься самообразованием. Важно переключиться и делать то, что не делаешь в обычной жизни. Отдых здесь очень хорошая вещь для роста.
От давления извне можно как-то скрыться, убежать. Наконец, если очень плохо, удалиться из соцсетей на время. От себя никуда не убежишь. Поэтому важно вначале для самого себя понять свою позицию, какое место вы хотите занимать в социуме«, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева в ходе нетворкинг-сессии университета “Синергия”.