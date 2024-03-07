Медведева назвала самое яркое событие в жизни после завершения карьеры
Обладательница серебряной медали Олимпийских игр заявила, что сейчас больше всего зарабатывает на рекламных контрактах.
Обладательница серебряной медали Олимпийских игр заявила, что сейчас больше всего зарабатывает на рекламных контрактах.
Работа корреспондентом на Олимпийских играх в Пекине — самое яркое событие после завершения карьеры, заявила «РБК Спорт» фигуристка Евгения Медведева на нетворкинг-сессии, организованной Университетом «Синергия» в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
«Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом “Первого канала” — сказала она.
Медведева рассказала, что после ухода из профессионального фигурного катания основную частью ее доходов приносят рекламные контракты.
На вопрос, что приносит ей больше удовольствия — блогерство или фигурное катание, она ответила, что не может классифицировать себя блогером. «Потому что это вытекающее из моей медийности, которая пришла ко мне со спортом. То есть я не лайфстайл блогер, который говорит: “Всем привет, я проснулась, выпила кофе, а сейчас mastermind у меня будем записывать”. Такого у меня нет. Я не ассоциирую себя с блогером или тик-токером. Если я столько лет в медийном пространстве, то, значит, это мне приносит удовольствие. И на льду я до сих пор катаюсь. Меня все устраивает», — пояснила она.
Медведева за время спортивной карьеры дважды (в 2016 и 2017 годах) становилась чемпионкой мира, дважды (в 2016 и 2017 годах) выиграла чемпионат Европы, и является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где она выступала в женском одиночном катании и в командных соревнованиях. Медведева не выступала в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, в конце 2022 года она объявила о завершении карьеры.