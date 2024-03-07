Медведева назвала самое яркое событие в жизни после завершения карьеры

На вопрос, что приносит ей больше удовольствия — блогерство или фигурное катание, она ответила, что не может классифицировать себя блогером. «Потому что это вытекающее из моей медийности, которая пришла ко мне со спортом. То есть я не лайфстайл блогер, который говорит: “Всем привет, я проснулась, выпила кофе, а сейчас mastermind у меня будем записывать”. Такого у меня нет. Я не ассоциирую себя с блогером или тик-токером. Если я столько лет в медийном пространстве, то, значит, это мне приносит удовольствие. И на льду я до сих пор катаюсь. Меня все устраивает», — пояснила она.