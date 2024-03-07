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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о дисквалификации Валиевой: «Четыре года — это не совсем справедливо. Но у нее есть все шансы вернуться»

"Не слишком ли жесткое наказание? Думаю, что да, можно было как-то смягчить. Четыре года — это не совсем справедливо. Я очень редко вообще слышу, чтобы на четыре года кого-то дисквалифицировали. Но не будем забывать, что осталось 1,7 Камиле, так что при хорошей мотивации можно.

"Не слишком ли жесткое наказание? Думаю, что да, можно было как-то смягчить. Четыре года — это не совсем справедливо. Я очень редко вообще слышу, чтобы на четыре года кого-то дисквалифицировали. Но не будем забывать, что осталось 1,7 Камиле, так что при хорошей мотивации можно… Но нужно найти эту мотивацию. У нее есть все шансы вернуться, потому что такого талантливого спортсмена только поискать.

Я вообще не представляю, зачем в фигурном катании допинг. У меня все от головы. Не знаю, если найдется такая таблетка, которая придает 100% уверенности и четко ты будешь понимать, что надо делать, и супертехнику тебе даст — это было бы круто. Но такой таблетки не существует. Ты должен концентрироваться на своих движениях и координации. А чтобы сделать крутую координацию, нужно очень много работать. Какая таблетка может сделать хорошую координацию? «- сказала чемпионка мира 2015 года в шоу “БеС Комментариев”.

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