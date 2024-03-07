Елизавета Туктамышева: «Давно не говорила на тему секса, не вижу в этом смысла. Все знают, что люди занимаются сексом, что это мусолить?» | Источник: Sports.Ru

— В 2018-м ты уже довольно спокойно высказывалась на тему секса. Говорила, «сексом могу заниматься хоть каждый день». Через пять лет ты остаешься при этом же мнении?

— Не, реже, ха-ха. Устаю.

— Возраст берет свое.

— Я вообще не знаю, о чем я думала, когда это говорила.

— Почему разговоры о сексе в обществе могут вызвать такие бурные эмоции? Вроде простая тема, мы не в СССР живем.

— Мне кажется, люди не везде резко реагируют, просто у нас фигурное катание считается таким высокоинтеллектуальным видом спорта, чистым.

— Мы на лед выходим в трусах! Не кажется тебе, что это такие двойные стандарты?

— Это просто из-за того, что мало об этом говорится. Если такая реакция, то нужно чаще об этом говорить, чтобы вошло в норму.

— Фигуристки тоже занимаются сексом! Ты по-прежнему можешь легко говорить на эту тему?