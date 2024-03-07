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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Давно не говорила на тему секса, не вижу в этом смысла. Все знают, что люди занимаются сексом, что это мусолить?»

Чемпионка мира 2015 года дала интервью Евгении Медведевой.
Елизавета Туктамышева: «Давно не говорила на тему секса, не вижу в этом смысла. Все знают, что люди занимаются сексом, что это мусолить?» | Источник: Sports.Ru

— В 2018-м ты уже довольно спокойно высказывалась на тему секса. Говорила, «сексом могу заниматься хоть каждый день». Через пять лет ты остаешься при этом же мнении?

— Не, реже, ха-ха. Устаю.

— Возраст берет свое.

— Я вообще не знаю, о чем я думала, когда это говорила.

— Почему разговоры о сексе в обществе могут вызвать такие бурные эмоции? Вроде простая тема, мы не в СССР живем.

— Мне кажется, люди не везде резко реагируют, просто у нас фигурное катание считается таким высокоинтеллектуальным видом спорта, чистым.

— Мы на лед выходим в трусах! Не кажется тебе, что это такие двойные стандарты?

— Это просто из-за того, что мало об этом говорится. Если такая реакция, то нужно чаще об этом говорить, чтобы вошло в норму.

— Фигуристки тоже занимаются сексом! Ты по-прежнему можешь легко говорить на эту тему?

— Да не знаю, я как-то вообще о ней давно не говорила. Я просто иногда не вижу в этом смысла. То есть ок — все знают, что люди занимаются сексом. И все. Что это мусолить? Что в этом того, что меня раскрывает как личность? Поэтому не вижу смысла об этом говорить, — сказала Туктамышева.

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