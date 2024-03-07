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17:56 (мск), источник: Sport24

Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель

Серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи исполнил сложнейший элемент ультра-си.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фигурист опубликовал в соцсети видео, на котором чисто приземляет четверной аксель.

Отметим, что лишь один фигурист в мире исполняет четверной аксель на официальных соревнованиях — американец Илья Малинин. До него это пробовал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но его попытки на официальных турнирах были безуспешными.

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