Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель
Серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи исполнил сложнейший элемент ультра-си.
Серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи исполнил сложнейший элемент ультра-си.
Фигурист опубликовал в соцсети видео, на котором чисто приземляет четверной аксель.
Отметим, что лишь один фигурист в мире исполняет четверной аксель на официальных соревнованиях — американец Илья Малинин. До него это пробовал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но его попытки на официальных турнирах были безуспешными.