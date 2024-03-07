Песков рассказал, как Навка переживала из-за Костомарова

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку. Для нее это, конечно, важно и эмоционально, что он вернулся и снова с нами. Не совсем такой, как был до этого, но он и это победил, выйдя на лед», — рассказал Песков в документальном фильме «Роман Костомаров: рожденный дважды», премьера которого состоялась в четверг в рамках выставки «Россия».

Песков сказал журналистам, что поддерживал Навку. Он назвал фильм феноменальным, а также подчеркнул целеустремленность и силу воли спортсмена.

«Если у обычных людей есть какие-то раздумья, нужно ли это делать или не нужно, возможно или невозможно, у спортсменов, тем более у таких чемпионов, есть точка А и точка Б, им нужно прямой дорогой пройти от точки А к точке Б. Каждый раз, когда они это доказывают, становится просто не по себе», — подчеркнул Песков.