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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Песков рассказал, как Навка переживала из-за Костомарова

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его жена переживала за своего партнера по танцам на льду Романа Костомарова и плакала ночами, когда спортсмен был в реанимации.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку. Для нее это, конечно, важно и эмоционально, что он вернулся и снова с нами. Не совсем такой, как был до этого, но он и это победил, выйдя на лед», — рассказал Песков в документальном фильме «Роман Костомаров: рожденный дважды», премьера которого состоялась в четверг в рамках выставки «Россия».

Песков сказал журналистам, что поддерживал Навку. Он назвал фильм феноменальным, а также подчеркнул целеустремленность и силу воли спортсмена.

«Если у обычных людей есть какие-то раздумья, нужно ли это делать или не нужно, возможно или невозможно, у спортсменов, тем более у таких чемпионов, есть точка А и точка Б, им нужно прямой дорогой пройти от точки А к точке Б. Каждый раз, когда они это доказывают, становится просто не по себе», — подчеркнул Песков.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Позднее он стал публиковать видеозаписи с тренировками после протезирования.

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