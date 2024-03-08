ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг фигуристку Камилу Валиеву после ее дисквалификации. Об этом свидетельствуют документы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Валиева, отстраненная от спорта до конца 2025 года за нарушение антидопинговых правил, была включена в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. Российская фигуристка находится под пристальным вниманием ISU c лета 2020 года, когда была впервые включена в список проверяемых.

Кроме ISU, Валиеву тестирует на допинг и Российское антидопинговое агентство. В 2023 году оно проверило ее два раза, в 2022-м — три.

Представительство российских фигуристов в пулах тестирования ISU не претерпело изменений по сравнению с предыдущими списками. В перечень проверяемых фигуристов, кроме Валиевой, продолжают входить Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все — парное катание), а также Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (все — одиночное катание).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.