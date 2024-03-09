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01:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Проплакала два часа»: Константиновой отказали в участии в «Русском вызове»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Фигуристка Станислава Константинова сообщила, что организаторы отказали ей в участии в турнире «Русский вызов».

«Проплакала два часа»: Константиновой отказали в участии в «Русском вызове» | Источник: Спорт РИА Новости

Турнир по шоу-программам «Русский вызов», в котором соревнуются как действующие фигуристы, так и уже завершившие карьеру, пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. Победитель соревнований получит 5 млн рублей.

«Я завтра не катаюсь на “Русском вызове” по решению организаторов. Проплакала уже два часа, не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно, что ко мне подойдут и скажут, что не буду выступать, потому что не понравился мой номер, мое катание. Сказали, что мое катание пустое, что я не еду, нет скорости, что я по физическим критериям не подхожу под формат. Мне очень обидно. Я очень много времени потратила на этот номер, вложила душу свою в это. Я была рада, что попала на этот турнир, была безумно воодушевлена тем, что выступлю в своем любимом городе», — сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Не хочу какого-то конфликта, не хочу ссориться, принимаю любую критику. Когда мне специалисты говорят, что им что-то не понравилось, я приму это обязательно, но мне было обидно, это очень жестоко. Вы не представляете, как я визжала, когда узнала, что буду выступать. Я прожеребилась, сшила костюм, всем понравилась задумка моего номера, он очень веселый. Там нет какой-то потрясающе высокой хореографии, я не обращалась к каким-то великим постановщикам. Это был просто шуточный, веселый номер, и мне жаль, что он не понравился», — добавила она.

Константиновой 23 года, в 2023 году она объявила о завершении карьеры. Спортсменка является серебряным призером этапа международной серии Гран-при сезона-2018/19.

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