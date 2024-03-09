«Проплакала два часа»: Константиновой отказали в участии в «Русском вызове»

«Я завтра не катаюсь на “Русском вызове” по решению организаторов. Проплакала уже два часа, не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно, что ко мне подойдут и скажут, что не буду выступать, потому что не понравился мой номер, мое катание. Сказали, что мое катание пустое, что я не еду, нет скорости, что я по физическим критериям не подхожу под формат. Мне очень обидно. Я очень много времени потратила на этот номер, вложила душу свою в это. Я была рада, что попала на этот турнир, была безумно воодушевлена тем, что выступлю в своем любимом городе», — сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.