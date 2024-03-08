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8 марта, источник: Sports.Ru

Тарасова поздравила Мишина с 83-летием: «Потрясающий человек и тренер. Если выделять самых выдающихся его учеников, назову Плющенко и Туктамышеву»

Сегодня заслуженному тренеру России Мишину исполнилось 83 года.
Тарасова о Мишине: «Наш спорт гордится такими людьми. Если выделять самых выдающихся его учеников, назову Плющенко и Туктамышеву» | Источник: Sports.Ru

"Я искренне поздравляю его с днем рождения! Это потрясающий человек и тренер, наш спорт гордится такими людьми. Я очень уважаю его заслуги, все то, что он сделал для российского и мирового фигурного катания.

Если выделять самых выдающихся его учеников, я назову Евгения Плющенко и Елизавету Туктамышеву, также сейчас много интересных молодых фигуристов под его руководством", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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