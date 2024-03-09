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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова обиделась? Чего ждать от второго «Русского вызова»

Первый «Русский вызов» прошел в Москве год назад с оглушительным резонансом. Впервые в истории российского фигурного катания удалось реализовать идею состязаний исключительно в артистизме. Участникам не требовалось исполнять обязательных элементов, они были не ограничены как в выборе музыкального сопровождения, так и реквизита.

Источник: Соцсети

Однако без жарких споров по поводу судейства, которые не стихали, наверное, целую неделю, обойтись не удалось. Это и неудивительно: если уж редкий турнир по классическому фигурному катанию проходит без обвинений в необъективности, то здесь подобного стоило ожидать и подавно. «Русский вызов — 2023» оценивало жюри, состоящее из людей, не принадлежащих к миру спорта, и в ряде случаев их оценки были восприняты критически как со стороны болельщиков, так и самих фигуристов.

Так, арбитры не вдохновились номером экс-чемпиона Европы Дмитрия Алиева под стихотворение Сергея Есенина, хотя, по мнению многих, фигуристу удалось в полной мере передать настроение и характер произведения поэта. Среди тех, кто положительно оценил программу Алиева, оказался актер Сергей Безруков, назвавший номер «очень проникновенным» и пригласивший спортсмена на спектакль «Хулиган. Исповедь», посвященный Есенину.

Алина Загитова | Источник: Reuters

Вызвала много пересудов и программа Алины Загитовой, представшей в необычном для нее образе Мэрилин Монро. Олимпийская чемпионка наверняка рассчитывала не на девятое место и не на шквал критических замечаний, поскольку даже, что случается нечасто, целенаправленно ответила считающим, что номер ей не удался, через комментарий на сайте федерации: «Доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня».

По поводу победителя турнира разногласий не было: Алексей Ягудин набрал максимальные баллы с программой под песню Жака Бреля Ne Me Quitte Pas. Хотя и здесь будет несправедливо не отметить, что не все так однозначно: тема бега за солнечным зайчиком неоднократно использовалась ранее в культуре, а один из самых знаменитых клоунских номеров в шоу «Цирка дю Солей» поставлен ровно под эту же музыку с этой же задумкой.

Впрочем, самый главный вывод по итогам прошлогоднего турнира шоу-программ был таков: идея оказалась крайне перспективной, и ее стоит продолжать и развивать. Поэтому второго «Русского вызова» все ждут с большим нетерпением. Правда, по сравнению с прошлогодним соревнованием здесь будет одно значительное ограничение. В регламенте говорится, что тема показательного номера должна отражать многообразие исторических и культурных традиций России, идея может основываться на литературе, музыке, живописи, театре, кино, фольклоре и других жанрах искусства. В качестве сопровождения можно использовать как классическую, так и современную музыку — но только нашей страны.

Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно, но думается, что ничего страшного в таком ограничении нет. Во-первых, у фигуристов все равно остается огромный простор для фантазии, чему доказательство — успех «Ледникового периода»: как известно, в этом телешоу каждый выпуск посвящен какой-либо одной теме, причем с еще более узкими рамками. А во-вторых, не зря же турнир называется «Русским вызовом». Теперь наименование будет соответствовать содержанию.

Кто на этот раз войдет в состав жюри, организаторы держат в секрете. Но список участников уже опубликован. Там много спортсменов, которые выступят во втором подряд турнире шоу-программ. Попробует защитить свой титул Алексей Ягудин, вновь выйдут на лед Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Андрей Мозалев. Появится перед публикой Роман Костомаров — он выступит вне конкурса со своей супругой Оксаной Домниной. Любопытным ожидается участие новой танцевальной пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Но ряда звезд «Русский вызов» в этом году недосчитается. Камила Валиева не сможет выступить из-за дисквалификации. Занявшая в прошлом году третье место Анна Щербакова — из-за травмы. Обращает на себя внимание отсутствие в числе участников и Загитовой, хотя олимпийские чемпионы допускаются на турнир без отбора. Появилась даже мысль, что фигуристка обиделась за прошлогоднюю историю. И надо сказать, что убедительного опровержения этой теории фигуристка не дала: когда после Кубка Первого канала ее спросили о причинах неучастия, она смутилась и воспользовалась подсказкой корреспондента, повторив за ним слова «плотный график». Станут ли эти потери ощутимыми для «Русского вызова» — узнаем в субботу.

Общий призовой фонд турнира составит 15 миллионов рублей, фигуристы, исполнившие три лучших, по мнению жюри, номера, получат, соответственно, пять, три и один миллион.

Андрей Симоненко

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