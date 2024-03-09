У Алиева — Высоцкий, у Медведевой — «Вокализ» Рахманинова, у Семененко — «Журавли». Вся музыка для номеров фигуристов на турнире шоу-программ | Источник: Sports.Ru

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано катались под песни группы «Браво» — «Король Оранжевое лето» и «Вася».

Макар Игнатов выступал под саундтрек к киносериалу «Гоголь» в образе писателя.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд показали номер под музыку из фильма «Служебный роман».

Роман Савосин выступил под «Яблочко» в образе Шарикова из «Собачьего сердца».

Ксения Синицына представила номер на тему блокады Ленинграда под стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек, страшные строчки».

Василиса Кагановская и Максим Некрасов катались под музыку Игоря Корнелюка из сериала «Мастер и Маргарита».

Петр Гуменник показал номер на тему русского авангарда под этюд № 12 Александра Скрябина.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин катались под «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука».

Софья Муравьева представила номер, посвященный двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, под кавер-версию песни «Лучшее в тебе» группы «Гости из будущего».

Евгений Семененко показал номер под песню «Журавли» Марка Бернеса на тему Великой Отечественной войны.

У Андрея Мозалева был саундтрек к фильму «Реквием по мечте» и поэма Сергея Есенина «Черный человек».

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов показали шоу-номер под русские народные песни.

Даниил Самсонов выступил с номером, посвященным маме, под кавер-версию песни «Мама» Олега Газманова.

Анна Фролова каталась в образе Царевны-Лебедь под музыку из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Александра Степанова и Иван Букин представили номер под песню «Реченька» Евгении Рябцевой и Gurude.

Дмитрий Алиев показал номер под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили номер, посвященный Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову, под «Грезы любви» Ференца Листа.

Михаил Коляда и его жена Дарья катались под песню «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось».

Елизавета Туктамышева показала номер под стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну…» в исполнении Алисы Фрейндлих.

У Оксаны Домниной и Максима Шабалина в качестве музыкального сопровождения была песня Пелагеи «Тропы».

Мария Петрова и Алексей Тихонов показали номер на тему мультфильма «Ежик в тумане» под ноктюрн № 20 до-диез минор Шопена.

Марк Кондратюк катался в образе художника под музыку Айдара Гайнуллина из фильма «Эйфория».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили номер под песню Анжелики Варум «Паромщик».

Евгения Медведева каталась под «Вокализ, опус 34, № 14» Сергея Рахманинова в исполнении Аиды Гарифуллиной.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли для номера песню «Белеет мой парус» из фильма «12 стульев».