У Алиева — Высоцкий, у Медведевой — «Вокализ» Рахманинова, у Семененко — «Журавли». Вся музыка для номеров фигуристов на турнире шоу-программ
Турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге.
Турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано катались под песни группы «Браво» — «Король Оранжевое лето» и «Вася».
Макар Игнатов выступал под саундтрек к киносериалу «Гоголь» в образе писателя.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд показали номер под музыку из фильма «Служебный роман».
Роман Савосин выступил под «Яблочко» в образе Шарикова из «Собачьего сердца».
Ксения Синицына представила номер на тему блокады Ленинграда под стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек, страшные строчки».
Василиса Кагановская и Максим Некрасов катались под музыку Игоря Корнелюка из сериала «Мастер и Маргарита».
Петр Гуменник показал номер на тему русского авангарда под этюд № 12 Александра Скрябина.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин катались под «Песню про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука».
Софья Муравьева представила номер, посвященный двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, под кавер-версию песни «Лучшее в тебе» группы «Гости из будущего».
Евгений Семененко показал номер под песню «Журавли» Марка Бернеса на тему Великой Отечественной войны.
У Андрея Мозалева был саундтрек к фильму «Реквием по мечте» и поэма Сергея Есенина «Черный человек».
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов показали шоу-номер под русские народные песни.
Даниил Самсонов выступил с номером, посвященным маме, под кавер-версию песни «Мама» Олега Газманова.
Анна Фролова каталась в образе Царевны-Лебедь под музыку из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Александра Степанова и Иван Букин представили номер под песню «Реченька» Евгении Рябцевой и Gurude.
Дмитрий Алиев показал номер под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская».
Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили номер, посвященный Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову, под «Грезы любви» Ференца Листа.
Михаил Коляда и его жена Дарья катались под песню «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось».
Елизавета Туктамышева показала номер под стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну…» в исполнении Алисы Фрейндлих.
У Оксаны Домниной и Максима Шабалина в качестве музыкального сопровождения была песня Пелагеи «Тропы».
Мария Петрова и Алексей Тихонов показали номер на тему мультфильма «Ежик в тумане» под ноктюрн № 20 до-диез минор Шопена.
Марк Кондратюк катался в образе художника под музыку Айдара Гайнуллина из фильма «Эйфория».
Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили номер под песню Анжелики Варум «Паромщик».
Евгения Медведева каталась под «Вокализ, опус 34, № 14» Сергея Рахманинова в исполнении Аиды Гарифуллиной.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли для номера песню «Белеет мой парус» из фильма «12 стульев».
Алексей Ягудин катался под музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения» в собственном исполнении.