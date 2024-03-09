Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова — за доброту и душевность, Алиева — за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове»

«За единение музыки и таланта» — Софья Муравьева.
«За доброту и душевность» — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«За подаренное хорошее настроение» — Марк Кондратюк.
«За верность памяти» — Ксения Синицына.
«За яркое воплощение идеи» — Ксения Синицына.
«За изящество и артистизм» — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«За соответствие образа и костюма» — Евгений Семененко.
«За оригинальную идею» — Дмитрий Алиев.
«За актерское мастерство» — Марк Кондратюк.
«За чувство юмора» — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Личный приз Кимин Кима — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.
Личный приз Егора Дружинина — Александра Степанова и Иван Букин.
Личный приз Виктории Исаковой — Евгения Медведева.
Личный приз Аиды Гарифуллиной — Михаил Коляда.
Личный приз Аллы Сигаловой — Анна Фролова.
Личный приз Бориса Эйфмана — Роман Савосин.
Личный приз Сергея Безрукова — Ксения Синицына.
Приз зрительских симпатий — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Приз симпатий СМИ — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.