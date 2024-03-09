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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова — за доброту и душевность, Алиева — за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове»

Турнир прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Победу одержал Алексей Ягудин, также были вручены дополнительные призы.
Муравьеву наградили за единение музыки и таланта, Синицину и Кацалапова — за доброту и душевность, Алиева — за оригинальную идею. Все призы фигуристов на «Русском вызове» | Источник: Sports.Ru

«За единение музыки и таланта» — Софья Муравьева.

«За доброту и душевность» — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«За подаренное хорошее настроение» — Марк Кондратюк.

«За верность памяти» — Ксения Синицына.

«За яркое воплощение идеи» — Ксения Синицына.

«За изящество и артистизм» — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«За соответствие образа и костюма» — Евгений Семененко.

«За оригинальную идею» — Дмитрий Алиев.

«За актерское мастерство» — Марк Кондратюк.

«За чувство юмора» — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Личный приз Кимин Кима — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Личный приз Егора Дружинина — Александра Степанова и Иван Букин.

Личный приз Виктории Исаковой — Евгения Медведева.

Личный приз Аиды Гарифуллиной — Михаил Коляда.

Личный приз Аллы Сигаловой — Анна Фролова.

Личный приз Бориса Эйфмана — Роман Савосин.

Личный приз Сергея Безрукова — Ксения Синицына.

Приз зрительских симпатий — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Приз симпатий СМИ — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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