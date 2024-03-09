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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов»: Ягудин набрал 12 баллов, Туктамышева — 10. По трое судей поставили их на первое место

Турнир по шоу-программам «Русский вызов».

Санкт-Петербург.

Итоговое положение.

1. Алексей Ягудин — 12 баллов.

2. Елизавета Туктамышева — 10.

3. Ксения Синицына — 4.

3. Оксана Домнина — Максим Шабалин — 4.

3. Мария Петрова — Алексей Тихонов — 4.

6. Марк Кондратюк — 2.

Оценки жюри:

Егор Дружинин: Ягудин (3 балла), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).

Виктория Исакова: Ягудин (3), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).

Ким Кимин: Ягудин (3), Синицына (2), Софья Муравьева (1).

Аида Гарифуллина: Туктамышева (3), Мишина и Галлямов (2), Медведева (1).

Сергей Безруков: Туктамышева (3), Ягудин (2), Домнина и Шабалин (1).

Алла Сигалова: Домнина и Шабалин (3), Синицына (2), Туктамышева (1).

Борис Эйфман: Туктамышева (3), Синицина и Кацалапов (2), Алексей Ягудин (1).

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