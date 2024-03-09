Оценки за турнир шоу-программ «Русский вызов»: Ягудин набрал 12 баллов, Туктамышева — 10. По трое судей поставили их на первое место
Турнир по шоу-программам «Русский вызов».
Турнир по шоу-программам «Русский вызов».
Санкт-Петербург.
Итоговое положение.
1. Алексей Ягудин — 12 баллов.
2. Елизавета Туктамышева — 10.
3. Ксения Синицына — 4.
3. Оксана Домнина — Максим Шабалин — 4.
3. Мария Петрова — Алексей Тихонов — 4.
6. Марк Кондратюк — 2.
Оценки жюри:
Егор Дружинин: Ягудин (3 балла), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).
Виктория Исакова: Ягудин (3), Петрова и Тихонов (2), Кондратюк (1).
Ким Кимин: Ягудин (3), Синицына (2), Софья Муравьева (1).
Аида Гарифуллина: Туктамышева (3), Мишина и Галлямов (2), Медведева (1).
Сергей Безруков: Туктамышева (3), Ягудин (2), Домнина и Шабалин (1).
Алла Сигалова: Домнина и Шабалин (3), Синицына (2), Туктамышева (1).
Борис Эйфман: Туктамышева (3), Синицина и Кацалапов (2), Алексей Ягудин (1).