Татьяна Мишина о шоу-турнире: «Почетно, что Туктамышева стала второй. Как-то было ожидаемо, что Ягудин будет первым» | Источник: Sports.Ru

— Очень хорошо и почетно, что она (Туктамышева) стала второй. Как‑то было ожидаемо, что Ягудин будет первым. Главное — это впечатления, которые она оставила. Я думаю, что это тут основное. Прием зрителей и реакция на такой номер стоит не меньше.

— Многие болельщики остались недовольны оценкой жюри. Что вы думаете?

— Тут уже надо задать вопрос организаторам. То есть не все было продумано. Тут была небольшая недоработка, потому что судьям хочется вручать приз тому, кому они хотят. А получилось по‑другому.

Но это уже вопрос организаторам. А так — шоу было грандиозным, красивым, замечательным. Нам очень понравилось, — сказала тренер Татьяна Мишина.