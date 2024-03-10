Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Райо Вальекано
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Ленинградец
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Верона
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Гавр
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Эмполи
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Сокол
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Факел
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
22:30
Миннесота
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
11.03
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
11.03
Анахайм
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Сент-Луис
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
70
Все события
15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Мишина о шоу-турнире: «Почетно, что Туктамышева стала второй. Как-то было ожидаемо, что Ягудин будет первым»

9 марта олимпийский чемпион выиграл соревнования шоу-программ «Русский вызов», набрав 12 баллов. Второй стала Елизавета Туктамышева (10 баллов).

Татьяна Мишина о шоу-турнире: «Почетно, что Туктамышева стала второй. Как-то было ожидаемо, что Ягудин будет первым» | Источник: Sports.Ru

— Очень хорошо и почетно, что она (Туктамышева) стала второй. Как‑то было ожидаемо, что Ягудин будет первым. Главное — это впечатления, которые она оставила. Я думаю, что это тут основное. Прием зрителей и реакция на такой номер стоит не меньше.

— Многие болельщики остались недовольны оценкой жюри. Что вы думаете?

— Тут уже надо задать вопрос организаторам. То есть не все было продумано. Тут была небольшая недоработка, потому что судьям хочется вручать приз тому, кому они хотят. А получилось по‑другому.

Но это уже вопрос организаторам. А так — шоу было грандиозным, красивым, замечательным. Нам очень понравилось, — сказала тренер Татьяна Мишина.

Фигурный турнир превратился в эксплуатацию трагедии и ностальгии: русская депрессия на «Русском вызове».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь