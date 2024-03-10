Плющенко раскритиковал решение вырезать номер фигуристки из эфира

«Как вы считаете, можно ли вырезать из эфира Первого канала “Русский вызов” топовых спортсменов нашей страны в это тяжелое время без предупреждения? Когда наши лучшие спортсмены не катаются на международной арене. Спортсмены готовились, потратили время, силы, эмоции, вложили душу, а шесть человек вырезали, якобы главе дирекции спортивного вещания Ольге Черносвитовой не понравились номера. И Соне, и другим спортсменам не хватило места в эфирном времени», — написал Плющенко в Telegram-канале.

«Отдельно по Муравьевой — это такое мощное посвящение нашему великому спортсмену — двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который трагически умер в 1995 году во время тренировки на льду. Мы попросили его жену Катю Гордееву, нашу двукратную олимпийскую чемпионку, чтобы она потратила тоже время, записала видео. Она благословила Соню на этот номер в память о Сергее. Катя потом написала, что гордится Соней и ее катанием. Плакал весь зал “Юбилейный” в Санкт-Петербурге. Был тронут очень я, вся моя семья, наши друзья, поклонники, Катя», — добавил экс-фигурист.