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10 марта, источник: Спорт РИА Новости

Плющенко раскритиковал решение вырезать номер фигуристки из эфира

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил недовольство тем, что номер серебряного призера чемпионата России Софьи Муравьевой вырезали из эфира турнира шоу-программ «Русский вызов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Соревнования прошли в субботу в Санкт-Петербурге.

«Как вы считаете, можно ли вырезать из эфира Первого канала “Русский вызов” топовых спортсменов нашей страны в это тяжелое время без предупреждения? Когда наши лучшие спортсмены не катаются на международной арене. Спортсмены готовились, потратили время, силы, эмоции, вложили душу, а шесть человек вырезали, якобы главе дирекции спортивного вещания Ольге Черносвитовой не понравились номера. И Соне, и другим спортсменам не хватило места в эфирном времени», — написал Плющенко в Telegram-канале.

«Отдельно по Муравьевой — это такое мощное посвящение нашему великому спортсмену — двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который трагически умер в 1995 году во время тренировки на льду. Мы попросили его жену Катю Гордееву, нашу двукратную олимпийскую чемпионку, чтобы она потратила тоже время, записала видео. Она благословила Соню на этот номер в память о Сергее. Катя потом написала, что гордится Соней и ее катанием. Плакал весь зал “Юбилейный” в Санкт-Петербурге. Был тронут очень я, вся моя семья, наши друзья, поклонники, Катя», — добавил экс-фигурист.

Муравьевой 17 лет. Она является серебряным призером чемпионата России 2024 года, а также двукратной победительницей первенства страны по прыжкам.

«Русский вызов»
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