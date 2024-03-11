Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как создавался номер для «Русского вызова»: фото выступления

«В этом году тема “русского вызова” — раскрыть многообразие исторических и культурных традиций России. Я долго выбирала идею для программы, хотелось показать что-то интересное и не банальное. Идея пришла не сразу, но как только это случилось — нашлась музыка, и я точно поняла, что хочу это катать. Елизавета Навиславская была в роли постановщика, а Артем Федорченко помогал с шагами. Получился драматический и очень личный номер под музыку Шопена, на которую положены стихи Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих. Кстати, под Шопена у меня давно была мечта сделать программу и вот наконец мне удалось это воплотить в жизнь», — написала Елизавета в своих соцсетях.