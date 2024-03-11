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08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о «Русском вызове»: «Я долго выбирала идею, хотелось показать что-то интересное и небанальное. Получился драматический и очень личный номер»

Соревнования фигуристов по шоу-программам проходили 9 марта в Санкт-Петербурге. Туктамышева исполнила прокат под стихи Марины Цветаевой «Реквием» с музыкальным сопровождением Фредерика Шопена.

Туктамышева о «Русском вызове»: «Я долго выбирала идею, хотелось показать что-то интересное и небанальное. Получился драматический и очень личный номер» | Источник: Sports.Ru

«В этом году тема “русского вызова” — раскрыть многообразие исторических и культурных традиций России. Я долго выбирала идею для программы, хотелось показать что-то интересное и небанальное. Идея пришла не сразу, но как только это случилось — нашлась музыка, и я точно поняла, что хочу это катать.

Елизавета Навиславсая была в роли постановщика, а Артем Федорченко помогал с шагами. Получился драматический и очень личный номер под музыку Шопена, на которую положены стихи Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих?

Кстати, под Шопена у меня давно была мечта сделать программу и вот наконец мне удалось это воплотить в жизнь", — написала в соцсети чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева.

Фигурный турнир превратился в эксплуатацию трагедии и ностальгии: русская депрессия на «Русском вызове».

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