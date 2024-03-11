Навиславская о номере Туктамышевой: «Идея со свечей мне пришла в воздухе, я ее надиктовала Лизе еще до приземления»

"Я ей предложила идею еще в середине январе. Всей команде понравилось и мы стали ждать возвращения Лизы на родной каток, чтобы начать воплощать.

Но пару недель назад Лиза мне сообщила, что хочет взять для этого шоу стихи русских поэтесс. Она тогда еще не определилась — стихи Цветаевой, Ахматовой или других. Я стала подбирать стихотворения в песенном и чтецком вариантах. Очень много собрала примеров и отправила Лизе. Ее зацепило это стихотворение в исполнении Алисы Фрейндлих.

Думали мы и над музыкой, хотели заменить Шопена на другое. В итоге остановились на его музыке.

Потом надо было продумать концепцию. Забавно было, что Лиза спросила о концепции как раз перед тем, как мне надо было садиться на самолет. Я ответила: «У меня сейчас два часа полета, и я там наверху что‑нибудь придумаю». В итоге мне в воздухе пришла идея со свечой, и я ее надиктовала Лизе еще до приземления. Она прониклась, и вскоре мы встретились на льду, чтобы воплощать.

Мы довольно быстро вместе поставили номер. Затем приехал Артем Федорченко и помог нам с ногами, связками, переходами. Алексей Николаевич (Мишин) предложил начать с того, что Лиза пишет стихи, загорается свеча, возникает лампада. Мы задумывали, что лампада будет сиять, но это уже не так важно.