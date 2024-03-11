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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Даниил Самсонов: «Ягудин — это легенда и опыт, он делает искусство на льду. Но я не хочу комментировать его победу. Мнения были разные»

"Когда я первый раз увидел номер Лизы Туктамышевой, то сразу сказал, что она будет в тройке. Это был прекрасный номер. Я до последнего верил, что Лиза сравняется с Алексеем Ягудиным по очкам. Но не получилось.

Даниил Самсонов: «Ягудин — это легенда и опыт, он делает искусство на льду. Но я не хочу комментировать его победу. Мнения были разные» | Источник: Sports.Ru

"Когда я первый раз увидел номер Лизы Туктамышевой, то сразу сказал, что она будет в тройке. Это был прекрасный номер. Я до последнего верил, что Лиза сравняется с Алексеем Ягудиным по очкам. Но не получилось. Уверен, что второе место тоже достойный результат. Ягудин — это легенда и опыт. Он делает искусство на льду. Но я не хочу комментировать его победу. Мнения были разные.

Мне понравился Миша Коляда. Я сказал ему об этом лично. Когда я смотрел его выступление, я понял, как соскучился по катанию Миши. Меня покорило его скольжение и катание. Когда я увидел на репетиции номер Марии Петровой и Алексея Тихонова, то думал, что это будет не так интересно. Но во время выступления это заиграло другими красками.

Эти три номера я могу выделить. Но не скажу, что у кого‑то был плохой номер. У всех было за что зацепиться. Даже те, кто не получил призы, оставили о себе хорошие впечатления", — сказал Самсонов.

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера.

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