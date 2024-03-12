Евгения Медведева выступит с показательным номером на шестом этапе «Битвы школ» 31 марта
Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
В них примут участие представители десяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде.
«Я очень рада, что формат “Битвы школ” прижился, ведь подготовка юных спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Мне очень нравится ощущать себя частью этого большого турнира и выступать неким мотиватором для ребят.
А еще я ловлю себя на мысли, что где-то здесь, возможно, находится будущий чемпион мира или Олимпийских игр, и это вызывает очень классные ощущения", — сказала двукратная чемпионка мира.