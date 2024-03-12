Елена Радионова: «В этом сезоне не хватало не только Туктамышевой, но и Трусовой, Щербаковой. Хорошо, что была Валиева» | Источник:

— ⁠Нельзя сказать, что не хватало только Лизы, мне не хватало и Саши Трусовой, и Ани Щербаковой. Хорошо, что в сезоне была Камила Валиева. Для нее это был непростой сезон в физическом, моральном плане.