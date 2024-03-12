Елена Радионова: «В этом сезоне не хватало не только Туктамышевой, но и Трусовой, Щербаковой. Хорошо, что была Валиева»
— Не хватало ли Туктамышевой в этом сезоне?
— Не хватало ли Туктамышевой в этом сезоне?
— Нельзя сказать, что не хватало только Лизы, мне не хватало и Саши Трусовой, и Ани Щербаковой. Хорошо, что в сезоне была Камила Валиева. Для нее это был непростой сезон в физическом, моральном плане.
Но у нас много хороших фигуристок, та же Аделия Петросян, было на кого смотреть, ну и, конечно, ждем новых звездочек, — сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.