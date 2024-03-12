Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Химки
Краснодар
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо М
Футбол. Кубок России
20:15
ЦСКА
Ростов
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Наполи
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
13.03
Монреаль
Коламбус
Хоккей. НХЛ
13.03
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
13.03
Филадельфия
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
13.03
Чикаго
Анахайм
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Вашингтон
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Сент-Луис
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
31
Все события
14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Елена Радионова: «В этом сезоне не хватало не только Туктамышевой, но и Трусовой, Щербаковой. Хорошо, что была Валиева»

— ⁠Не хватало ли Туктамышевой в этом сезоне?

Елена Радионова: «В этом сезоне не хватало не только Туктамышевой, но и Трусовой, Щербаковой. Хорошо, что была Валиева» | Источник: Sports.Ru

— ⁠Нельзя сказать, что не хватало только Лизы, мне не хватало и Саши Трусовой, и Ани Щербаковой. Хорошо, что в сезоне была Камила Валиева. Для нее это был непростой сезон в физическом, моральном плане.

Но у нас много хороших фигуристок, та же Аделия Петросян, было на кого смотреть, ну и, конечно, ждем новых звездочек, — сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь