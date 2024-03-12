Елизавета Туктамышева: «Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо» | Источник: Sports.Ru

— Нет, я не думала об этом.

— Самым главным для тебя будет, допустят ли россиян до международных соревнований?

— Не могу сказать, что только это будет влиять, но это важная составляющая.

— Видела ли ты плакаты от болельщиков, которые очень много писали тебе «Лиза, не уходи» или «Лиза, вернись».

— Да, я видела. Это было очень мило и очень трогало меня.

— Многие чуть ли не плакали.

— Меня это очень растрогало, это было безумно приятно. Не скажу, что я прослезилась, меня сложно вывести на эмоции. Но это было очень приятно, очень трогательно. Меня даже порадовало, наверное, что меня ждут. Спасибо.

— Многие болельщики приняли близко к сердцу твою паузу в карьере, сильно расстроились. У тебя найдутся слова, чтобы их успокоить?

— Мне кажется, можно сравнить эту ситуацию с отношениями в паре. Когда вы расстаетесь, то все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть.

Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит.