Елизавета Туктамышева: «Если мне предлагают работу и у меня есть время на это, я считаю, нужно обязательно пользоваться возможностью» | Источник: Sports.Ru

— Моя мотивация — делать все постепенно. Если есть возможность получить новый опыт, то это нужно использовать. Если мне предлагают какую-то работу и у меня есть время на это, я считаю, нужно обязательно пользоваться такой возможностью. Так легче понять, нравится тебе это или нет, услышать отклик от людей.

Чем больше ты будешь сейчас пробовать новое, тем скорее ты поймешь, что для тебя ближе сердцу. Я не могу сказать, что сейчас я именно скучаю по фигурному катанию и мне обязательно нужно быть в какой-либо роли на соревнованиях. Это все про поиски себя.

— В январе ты участвовала в чемпионате России по прыжкам и говорила, что хотела восстановить для него тройной аксель. Не получилось?

— Я пыталась его восстановить, но у меня было всего пять дней на подготовку после всех шоу, и я поняла, что это невозможно. И мне не хватило времени. Мы решили делать лутц и флип. Они были прекрасно напрыганы, но даже этого было недостаточно, чтобы хорошо себя показать.

— Все из-за волнения?

— Я внезапно заволновалась из-за того, что давно не было соревновательного опыта, а это все-таки соревнования. У меня иногда бывают проблемы с элементами, потому что происходит какой-то диссонанс: важно все сделать, но при этом нет музыки. Музыка как-то мобилизует, и ты точно знаешь, что, когда она заиграла, тебе нужно собраться.