Роднина ответила «сначала докажите» на претензии Тарасовой к Тутберидзе

Не надо обвинять тренеров Камилы Валиевой в допинговом скандале, пока их вина не доказана. Такое мнение в беседе с «РБК Спорт» высказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Татьяна Тарасова ранее заявила, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается». Она считает, что только тренер может нести ответственность за допинговый скандал с фигуристкой.

«Я со свечкой не стояла и комментировать все, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если смотреть по законодательству, а оно у нас есть, принятое в 2016 году, — там совершенно четко расписано, кто несет ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — сказала Роднина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден триметазидин. Сама спортсменка объясняла это бытовым загрязнением, так как данное вещество принимал из-за проблем с сердцем ее дедушка.