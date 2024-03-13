Елизавета Худайбердиева: «Я прямо возмущалась, когда Безруков раскритиковал номер Алиева. Не увидела там алкоголика вообще» | Источник: Sports.Ru

Мой топ? Топ-3 не скажу, но… Я отдам первое место как женщина Лизе Туктамышевой, потому что я когда сидела и смотрела вживую… Лиза особенная была, мне кажется, она это очень чувствует. Прикольно сделано на слова, которые читает Алиса Бруновна [Фрейндлих] — «меня не станет», и она ложится на лед. В тумане в этом… Классно. В принципе, стихи — это что-то не обычное. Я прям расплакалась под конец. Очень понравился номер.

Второй раз я расплакалась на «Ежике в тумане» (номер Марии Петровой и Алексея Тихонова — Sports). Не видела этого на репетициях и на выступлениях, но сегодня или вчера вечером пересмотрела в записи. Мне это так понравилось — что они не проговаривали диалоги. Они отыгрывали, но не было вот этого. Работает то, что они семья, мы прекрасно знаем их отношение друг к другу«, — сказала Худайбердиева в подкасте “Ход коньком”.

"Я прямо возмущалась, — возможно, немножечко громко! — когда Сергей Безруков раскритиковал номер Алиева. Потому что я в этом увидела и поняла все — там был протест абсолютный, и Дима невероятно отыграл, показал. Как мне показалось, этот человек в автобусе, вот он едет — обычный, очочки, свитерочек, авоська, хлеб, яблоки молоко — едет с работы. Я не увидела в этом алкоголика вообще, не понимаю, почему он сказал про алкоголика. Вот он вроде уснул, вышел из автобуса — и все не так, все не эдак.