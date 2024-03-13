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10:34 (мск), источник: ТАСС

В WADA признали, что у них нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой

29 января CAS дисквалифицировал спортсменку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не располагает доказательствами причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной Камилой Валиевой. Об этом заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, комментарий которого приводит AP.

Гендиректор WADA признал, что доказательств, позволяющих напрямую связать Тутберидзе с делом Валиевой, не существует, предположив, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».

«Очевидно, что вкус этого дела очень неприятен, когда видишь, что был сделан выбор принести в жертву спортсменку, а не указать, кто на самом деле помог ей допингом, — сказал Ниггли. — Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями. Возможно, случай Валиевой показывает, насколько важно улучшить антидопинговую систему, мы делаем это сейчас».

В 2019 году Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру заявила, что ее тренерскому штабу пришлось искать замену запрещенному на тот момент мельдонию. В той же беседе Тутберидзе подчеркнула, что препараты необходимы исключительно для улучшения восстановления фигуристов и не должны влиять на результаты. WADA упомянуло этот случай в качестве одного из аргументов в преднамеренности употребления Валиевой допинга, но Спортивный арбитражный суд (CAS) счел довод несостоятельным.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

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