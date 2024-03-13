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12:56 (мск), источник: Газета.Ру

У Тутберидзе нет шансов на иск к Тарасовой за клевету, заявил адвокат

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Татьяне Тарасовой не грозит какая-либо ответственность за слова о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой якобы мог дать только тренер.

Источник: Sport24

Ранее Этери Тутберидзе в своих соцсетях назвала заявление Тарасовой «намеренной клеветой и ложными обвинениями» и потребовала публичных извинений.

«Я посмотрел заявление Тарасовой, и, по моему личному мнению, ей ничего не грозит, потому что она высказывает только свое мнение и видение ситуации. Слова Тарасовой о том, что “таблетку может дать только тренер”, — это ее предположение. Слово “может” — это не утверждение, а предположение.

Я думаю, что здесь нет состава клеветы и не нарушается деловая репутация другого человека. Нет никаких шансов на иск и возмещение какого-то вреда. Это маловероятно», — сказал Калинов.

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