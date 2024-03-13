У Тутберидзе нет шансов на иск к Тарасовой за клевету, заявил адвокат

«Я посмотрел заявление Тарасовой, и, по моему личному мнению, ей ничего не грозит, потому что она высказывает только свое мнение и видение ситуации. Слова Тарасовой о том, что “таблетку может дать только тренер”, — это ее предположение. Слово “может” — это не утверждение, а предположение.



Я думаю, что здесь нет состава клеветы и не нарушается деловая репутация другого человека. Нет никаких шансов на иск и возмещение какого-то вреда. Это маловероятно», — сказал Калинов.